Важное 09 марта 2024, 22:46 Беспилотник сбили в небе над Белгородской областью Минобороны РФ: силы ПВО сбили беспилотник в небе над Белгородской областью Unsplash

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что беспилотник был самолетного типа. Его уничтожили примерно в 22:00 по московскому времени.

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В этот же день стало известно о еще об одном украинском БПЛА, сбитом в Белгородской области. Очередную попытку террористической атаки ВСУ пресекли около 18:10. Также другой вражеский дрон уничтожили в регионе примерно в 14:15.

Сегодня утром, 9 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали село Безымено Грайворонского городского округа. От взрыва в доме разбились окна. Пострадавших в результате ЧП нет. На место происшествия оперативно выехали сотрудники спецслужб.