Происшествия 10 марта 2024, 07:25 Два беспилотника ВСУ уничтожили над Белгородской областью за ночь Минобороны: ПВО за ночь уничтожила два БПЛА ВСУ над Белгородской областью

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Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 10 марта уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отчиталось ведомство.

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Еще один украинский дрон сбили над тем же регионом около 22:00. О последствиях не сообщалось.

За день 9 марта ВСУ несколько раз пытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников. Утром взрывное устройство сбросили на частное домовладение в селе Безымено, в доме выбило стекла и повредило линию газоснабжения. Хутор Мухин атаковали три раза: сначала сбросили на жилой дом взрывное устройство, пару часов спустя совершили обстрел, ближе к вечеру — еще один. Наконец, украинский беспилотник сбили в Грайворонском городском округе на подлете к городу. Предварительно, ни в одном из случаев люди не пострадали.