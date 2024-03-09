Происшествия 09 марта 2024, 17:01 Украинские войска третий раз за сутки обстреляли хутор Мухин под Белгородом Мэрия Белгорода: ВСУ снова обстреляли хутор Мухин РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины третий раз сутки атаковали хутор Мухин Шебекинского городского округа. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«Ведется обстрел, Шебекинский городской округ, хутор Мухин. Спуститесь в подвал (укрытие)», — предупредили власти.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ дважды за день обстреляли хутор Мухин. Около 11:40 глава региона заявил об атаке на населенный пункт с помощью дрона. Два часа спустя стало известно о повторном ударе. В результате никто не пострадал.

Также ВСУ атаковали село Безымено Грайворонского городского округа. Из-за обстрела в доме выбило окна, линия газоснабжения получила повреждения.

Накануне украинские боевики выпустили три дрона-камикадзе по окраине села Рождественка. Жертвами атаки стали два человека.