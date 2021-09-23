Экипаж самолета Ан-26, накануне пропавшего в Хабаровском крае, погиб. Об этом сообщили в МЧС.

На борту самолета находились шесть человек — летчики и технические специалисты. Обломки Ан-26 были обнаружены в ходе поисковой операции в четверг. Фрагменты самолета заметили еще глубокой ночью в районе горы Хребтова. Их раскидало на несколько десятков метров.

Останки членов экипажа обнаружили на месте крушения.

Снимки с места обнаружения обломков самолета в четверг утром обнародовала пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю. Ан-26 разбился в труднодоступной лесистой местности.

Следственный комитет начал расследование по факту пропажи самолета. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В СМИ со ссылкой на источник в авиационных службах сообщали, что самолет находился в эксплуатации с 1979 года и отработал 105% ресурса, который рассчитан на 40 лет.

Военный летчик Владимир Попов ранее назвал «360» возможные ошибки пилотов Ан-26.

Ан-26 пропал с радаров 22 сентября в 38 километрах от аэропорта Хабаровска.