СК показал видео расследования по делу о крушении Ан-26 под Хабаровском

Следственные органы Восточного межрегионального СУТ СК России продолжают расследование уголовного дела после исчезновения самолета Ан-26 на территории Хабаровского края. Следственный комитет поделился видео с места следственных действий.

Следователи допросили авиатехников ЗАО «Летные проверки и системы», которые занимались техобслуживанием Ан-26 перед последним вылетом. У них забрали карту-наряд на оперативное техническое обслуживание и задание на полет. Также в хабаровскому аэропорту найдены и приобщены к делу образцы топлива.

СК забрал документацию о прохождении предполетного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования, техническую и летную документацию на самолет и членов экипажа. В скором времени пройдет химическая судебная экспертиза.

Самолет Ан-26 22 сентября проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов в Хабаровском крае. Лайнер исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска. На борту находились шесть человек.

В четверг, 23 сентября, обломки Ан-26 были найдены на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника. Следователи готовятся выехать туда. О судьбе экипажа пока ничего не известно.