Работающие на месте крушения самолета Ан-26 нашли останки членов экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в минувшую среду, 22 сентября. На его борту находились шесть человек. Обломки борта спасатели обнаружили глубокой ночью, пролетая в районе горы Хребтова.

Добраться до них удалось только днем в четверг. Судя по снимкам с места событий, самолет получил сильные повреждения. Его фрагменты раскидало в радиусе нескольких десятков метров.

По факту крушения следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Правоохранители изъяли документы и образцы топлива из аэропорта Хабаровска, а также опросили технический персонал, который обслуживал борт.