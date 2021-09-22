Военный летчик назвал возможные ошибки экипажа пропавшего Ан-26

Ан-26 — удобный и достаточно надежный самолет. Об этом «360» рассказал заслуженный военный летчик РФ, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов, комментируя пропажу с радаров Ан-26 под Хабаровском.

Заслуженный летчик РФ характеризовал самолет Ан-26 как простой, хороший в эксплуатации.

«Самолет этот типа Ан-24 только грузовой вариант. У него есть грузовая рампа, которая позволяет загружать определенный объем груза и транспортировать. Удобный самолет, достаточно надежный. Как мы понимаем, на сегодняшний день это все-таки техника, которая работает несколько десятилетий. От этого зависит ее состояние», — заявил он.

По его словам, нужно узнать, какая компания использует этот самолет, как она его эксплуатировала, обслуживала. Только после этого можно сделать выводы о состоянии техники.

Собеседник «360» отметил, что для августа и сентября характерна аварийность в авиации: как гражданской, так и военной.

«Поскольку задачи еще не выполнены, а летают они в отдаленные районы, погода препятствует выполнению планов. Торопливость и желание выполнить любой ценой — это и есть ошибка», — подытожил Попов.

Ранее 22 сентября стало известно, что Ан-26 перестал выходить на связь в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. На борту находились шесть человек. По факту исчезновения самолета СК возбудил уголовное дело.