Самолет Ан-26, который пропал с радаров в среду в Хабаровском крае, находился в эксплуатации 42 года, хотя его ресурс составляет 40 лет. Об этом со ссылкой на источник в авиационных службах сообщил ТАСС.

Пропавший самолет летал с 1979 года. При этом его максимальный срок эксплуатации составляет 40 лет.

«То есть он выработал 105% ресурса», — сообщил источник агентства.

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов ранее заявил «360», что Ан-26 достаточно надежный и удобный самолет. Он заявил, что он прост в эксплуатации. А для того, чтобы сделать выводы о состоянии техники конкретного самолета, нужно узнать, какая компания его использовала. Он не исключил, что причиной пропажи Ан-26 под Хабаровском стали погодные условия.

Очевидец ранее рассказал, как Ан-26 в среду пронесся на низкой высоте прямо над его домом.

СК завел уголовное дело по факту исчезновения борта.

Самолет Ан-26 пропал с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. По предварительным данным, на борту находились шесть человек — летчики и технические специалисты.