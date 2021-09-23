Появились фото и видео с места крушения Ан-26 под Хабаровском
Появились фотографии и видео с места обнаружения обломков самолета Ан-26, который накануне пропал с радаров под Хабаровском. Снимки обнародовала пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Обломки самолета Ан-26 в четверг обнаружил вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. Фрагменты воздушного судна нашли в районе горы Хребтова высотой более 900 метров.
По предварительным данным, самолет разбился в труднодоступной местности. На снимках можно заметить поваленные в ряд деревья.
Совершить посадку из-за сильного ветра и высоких деревьев в районе происшествия невозможно, как и провести десантирование спасателей. Поэтому на место выдвинулась наземная группировка.
Газета «Извести» опубликовала видео с кадрами, на которых запечатлено место обнаружения обломков. Ролик снят с борта Ми-8, пролетавшего над лесным массивом.
Судьба экипажа до сих пор неизвестна.
В поисковой операции принимают участие 140 человек и 35 единиц техники.
Самолет Ан-26 перестал выходить на связь во вторник. Воздушное судно исчезло с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. По предварительным данным, на борту находились шесть человек. Ан-26 выполнял технический полет.