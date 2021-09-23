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    23 сентября 2021, 07:35

    Появились фото и видео с места крушения Ан-26 под Хабаровском

    Александр Блинов

    Появились фотографии и видео с места обнаружения обломков самолета Ан-26, который накануне пропал с радаров под Хабаровском. Снимки обнародовала пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

    Обломки самолета Ан-26 в четверг обнаружил вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. Фрагменты воздушного судна нашли в районе горы Хребтова высотой более 900 метров.

    Источник: пресс-службу ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

    По предварительным данным, самолет разбился в труднодоступной местности. На снимках можно заметить поваленные в ряд деревья.

    Совершить посадку из-за сильного ветра и высоких деревьев в районе происшествия невозможно, как и провести десантирование спасателей. Поэтому на место выдвинулась наземная группировка.

    Газета «Извести» опубликовала видео с кадрами, на которых запечатлено место обнаружения обломков. Ролик снят с борта Ми-8, пролетавшего над лесным массивом.

    Судьба экипажа до сих пор неизвестна.

    В поисковой операции принимают участие 140 человек и 35 единиц техники.

    Самолет Ан-26 перестал выходить на связь во вторник. Воздушное судно исчезло с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. По предварительным данным, на борту находились шесть человек. Ан-26 выполнял технический полет.