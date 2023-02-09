Происшествия 09 февраля 2023, 09:57 Двух пострадавших при взрыве в Новосибирске отправили в реанимацию Минздрав: двое пострадавших при взрыве газа в Новосибирске находятся в реанимации Пресс-служба МЧС

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После взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске госпитализировали семь человек, двое из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России. Об этом написал ТАСС.

Еще двум пострадавшим оказали медпомощь амбулаторно. На месте происшествия дежурят пять бригад скорой помощи.

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Оказание медпомощи раненым координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава. При необходимости для помощи новосибирским врачам будут привлекать экспертов федеральных медицинских учреждений, в том числе проводить с ними телемедицинские консультации.

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Взрыв газа в жилом доме Новосибирска случился в 07:43 по местном времени (03:43 по московскому). Два подъезда дома обрушились, часть здания загорелась. По последним данным, погибли два человека. Потерявшим квартиры могут выплатить по 100 тысяч рублей, окончательную сумму еще не назначили. Пока людей разместили в гостинице.

Пострадавшую пятиэтажку планируют расселить.