Происшествия 09 февраля 2023, 07:43 Момент взрыва в пятиэтажке Новосибирска попал на видео Появилось видео момента взрыва газа в пятиэтажке Новосибирска

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Камера видеонаблюдения сняла момент взрыва газа в пятиэтажном доме Новосибирска. Кадры уже появились в Сети.

На них видно, что человек шел по улице и вдруг остановился около лестницы. Это произошло после того, как случился взрыв. Видно, что у машин на улице сработали сигнализации.

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ЧП произошло в Новосибирске на улице Литейная. Там обрушились два подъезда пятиэтажки, после взрыва в здании начался пожар. По последним данным, один человек погиб, еще восемь пострадали.

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Спасатели вытащили находившуюся в подвале женщину и передали врачам. Разбор завалов сейчас продолжается, на месте трудятся 473 человека, они работают с помощью 131 единицы техники.

Мэрия Новосибирска сообщила, что жильцов пострадавшего дома пока поселят в гостиницу «Северная». По факту случившегося заведено уголовное дело. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.