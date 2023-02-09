Происшествия 09 февраля 2023, 08:38 Медицинские службы сообщили о гибели двух человек при взрыве газа в Новосибирске ТАСС: количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибисрке выросло до двух мэр города Новосибирска / Telegram

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После взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Новосибирске погибло два человека. Об этом ТАСС сообщил источник из медицинских служб. Поиск пострадавших под завалами продолжается.

«По последним данным, два человека погибли», — рассказали агентству.

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Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил гибель двух жителей пострадавшего дома. По его информации, один из погибших скончался в больнице, он отравился угарным газом.

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Тем временем на месте происшествия работают 473 спасателей и 131 единица техники. По словам начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, под завалами могут оставаться до трех человек. Он добавил, что из-за взрыва разрушились около 30 квартир.

Городская мэрия приняла решение разместить жителей пострадавшего дома в одной из гостиниц города. Спасатели эвакуировали 50 жильцов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.