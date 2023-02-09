Происшествия 09 февраля 2023, 09:40 Потерявшим квартиры от взрыва газа в Новосибирске выплатят по 100 тысяч рублей Мэр Новосибирска Локоть: потерявшим квартиры при взрыве газа выплатят 100 тысяч рублей Пресс-служба МЧС

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Жильцы дома в Новосибирске получат компенсации. Тем, кто потерял свои квартиры, могут выплатить по 100 тысяч рублей. Окончательную сумму еще не утвердили, рассказал журналистам мэр Анатолий Локоть. Его процитировал ТАСС.

«Мы рассматриваем сегодня вопрос. Я думаю, что непосредственно пострадавшим — 100 тысяч рублей», — сказал он.

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Эвакуированных отправили в пункт временного размещения, из 50 человек там остались 35. В общей сложности в пятиэтажке прописаны 117 человек, работники администрации начали их обзванивать. Анатолий Локоть заявил, что власти в случае необходимости поселят их в маневренный фонд, социальные центры и муниципальную гостиницу «Север».

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Городской департамент социальной политики также выплатит всем жителям дома, независимо от состояния их квартир, по 32 тысячи рублей, рассказал прокурор Роман Сивак. Мэрия объявила сбор гуманитарной помощи. Теплую одежду, постельное белье, предметы первой необходимости и продукты принимают в школе № 85.