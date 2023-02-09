Происшествия 09 февраля 2023, 07:23 Жильцов из пострадавшего в результате взрыва дома в Новосибирске отправят в гостиницу Мэрия Новосибирска: жителей пострадавшего при взрыве дома поселят в гостиницу Пресс-служба МЧС

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Жильцов пятиэтажки, которая частично обрушилась в результате взрыва газа в Новосибирске, поселят на время в гостинице «Северная». Об этом сообщила мэрия города.

«Принято решение о размещении жильцов из пострадавшего дома в гостинице „Северной“ на проспекте Дзержинского», — сказано в сообщении.

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Взрыв газа произошел в доме на улице Линейная 9 февраля. В результате него два подъезда обрушились, один — на площади в 300 «квадратов».

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По последним данным, один человек погиб и восемь пострадали. Ранее сообщалось о двух жертвах. Однако начальник регионального ГУ МЧС Виктор Орлов заявил, что врачи в больнице все же спасли жизнь одного человека. Об этом написал ТАСС.

Спасатели эвакуировали из дома 50 жильцов. Сейчас разбор завалов продолжается, на месте находятся 473 специалиста и 131 единица техники. Следственный комитет открыл уголовное дело по факту случившегося.