09 февраля 2023, 05:35
Пятиэтажку в Новосибирске расселят после взрыва газа
Пятиэтажный дом в Новосибирске, в котором утром 9 февраля произошел взрыв газа, расселят, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.
«Будет расселение», — сказали в мэрии.
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По факту обрушения двух подъездов в жилом пятиэтажном здании возбуждено уголовное дело. При взрыве пострадало минимум пять человек, погибли по предварительным данным, два человека. Очевидцы отмечают, что под завалами дома могут быть живые люди.
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В Новосибирскеоткрыли горячую линию, на телефон доверия Главного управления МЧС России принимаются звонки, связанные с чрезвычайным происшествием на улице Линейной в Заельцовском районе. Пожарные и спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушения здания. Огонь охватил этажи с третьего по пятый.
Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске
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