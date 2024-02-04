Происшествия 04 февраля 2024, 21:16 Удар ВСУ по Лисичанску назвали военным преступлением Мирошник: обстрел ВСУ Лисичанска является преднамеренным военным преступлением РИА «Новости»

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Обстрел украинскими боевиками пекарни в Лисичанске, который привел к гибели 28 человек, является преднамеренным военным преступлением. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«То, что сделали украинские вооруженные формирования — это преднамеренное военное преступление, направленное на уничтожение мирных граждан и разрушение гражданского объекта», — сказал он.

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По словам Мирошника, у этого преступления есть заказчики и спонсоры. Целенаправленный удар ВСУ «в разгар субботнего дня» по пекарне «изначально нанесли с целью убийства и ранения мирных граждан».

Украинские боевики обстреляли Лисичанск вечером в минувшую субботу, 3 февраля. Под удар ракетой HIMARS попало здание пекарни. По последним данным, под обломками погибли 28 человек. Спасатели вытащили из-под завалов 10 мирных жителей. Их доставили в больницу.