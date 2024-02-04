Важное 04 февраля 2024, 16:47 Спасатели завершили поиски людей на месте разрушенной пекарни в Лисичанске МЧС объявило о завершении поисково-спасательной операции в Лисичанске РИА «Новости»

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Поиски выживших и тел погибших под завалами разрушенной украинской ракетой пекарни в Лисичанске завершились. В ходе работ спасатели вытащили 10 пострадавших и нашли 28 тел погибших, включая одного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Первый зампредседателя правительства Луганской Народной Республики Юрий Говтвин уточнил, что под обломкам пекарни погибли пятилетний ребенок и его беременная мать. Он пояснил, что при пекарне находилось кафе, куда горожане приходили отдыхать целыми семьями.

Удар по Лисичанску украинские боевики нанесли вечером в субботу, 3 февраля. Одна из ракет, по предварительным данным — HIMARS, попала в здание пекарни.

Прибывшие на место спасатели успели достать из-под завалов постройки 10 раненых. Пострадавших забрали в больницу медики.

Разборы завалов здания продолжались до середины дня воскресенья. Сотрудники МЧС находили все новые и новые тела погибших. Всего жертвами удара стали 28 человек.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что дипломаты направят информацию о гибели мирных жителей в международные организации. Она пояснила, что это поможет отрезвить европейцев, на чьи налоги ВСУ получают вооружение, которое используют для терактов против простых людей.