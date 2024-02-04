Происшествия 04 февраля 2024, 16:19 Кадыров пообещал наказать причастных к атаке на Лисичанск Кадыров: ВС РФ сделают все возможное для наказания виновных в атаке на Лисичанск РИА «Новости»

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Российские военные сделают все необходимое для скорейшего наказания причастных к атаке ВСУ на пекарню в Лисичанске. На это в Telegram-канале указал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Со своей стороны Вооруженных сил России мы сделаем все возможное, чтобы содействовать наказанию виновных в этом ужасном преступлении», — написал он.

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Кадыров выразил соболезнования главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику и всем, кто лишился близких и родных при обстреле.

Украинские боевики 3 февраля нанесли удар по пекарне в оживленном районе Лисичанска ракетой реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки погибли 28 человек. Прибывшие на место экстренные службы вытащили из-под обломков 10 человек.

Власти ЛНР объявили воскресенье днем траура в республике по погибшим в Лисичанске. Глава Херсонской области Владимир Сальдо призвал «раздавить украинскую гадину» в ответ на этот теракт ВСУ.