Происшествия 20 августа 2023, 22:47 Два человека пострадали при пожаре на складе Ozon в Подольске ТАСС: два человека отравились продуктами горения во время пожара на складе Ozon ГУ МЧС России по Московской области

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Два человека пострадали во время пожара на складе Ozon в Подольске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС России.

«Пострадали два человека, у них отравление продуктами горения. От госпитализации они отказались», — рассказали в пресс-службе.

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Пожар на складе Ozon в деревне Гривно в Подольске начался утром 20 августа. Из шестиэтажного здания еще до прибытия пожарных эвакуировали 391 человека.

Пожару присвоили третий уровень сложности. Огонь распространился на территорию 500 квадратных метров. Его тушением занимались более 90 пожарных.

Обстановка внутри горящего склада попала на видео. Вечером МЧС сообщило, что пожарные потушили огонь.

В Ozon заявили, что в результате пожара товары продавцов не пострадали. Возгорание возникло в блоке, в котором хранились только коробки для упаковки товаров. Другие блоки склада пожар не затронул.

В августе 2022 года пожар произошел на складе Ozon под Истрой. Огонь распространился на площади около 55 тысяч квадратных метров. Ущерб составил до 10 до 17 миллиардов рублей.