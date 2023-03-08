Подмосковье 08 марта 2023, 22:49 Сгоревший склад OZON под Истрой восстановят к июлю 2023 года

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В августе прошлого года под Истрой загорелся склад Ozon. Устранение последствий пожара началось практически сразу после происшествия. Работы планируют завершить к июлю 2023 года, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области

Разрешение на реконструкцию объекта получила управляющая компания индустриального парка «Ориентир-Запад». Восстановлению подлежит более 100 тысяч квадратных метров складских помещений.

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Пожар на распределительном складе Ozon в деревне Петровское в Истре случился 3 августа 2022 года. Огонь распространился на площади около 55 тысяч «квадратов». Ущерб составил до 10 до 17 миллиардов рублей.

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