Происшествия 20 августа 2023, 17:26 Пожар на складе Ozon в Подольске ликвидировали МЧС: пожар на складе Ozon в Подольске ликвидировали на 500 кв. м РИА «Новости»

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Пожар на складе Ozon в деревне Гривно городского округа Подольск ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС Московской области.

Ликвидацию последствий на площади 500 квадратных метров объявили в 16:50, уточнили в ведомстве.

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На месте работали 49 единиц техники и 132 человека. До прибытия спасателей из здания эвакуировали 391 человека. Пострадавших нет.

В МЧС напомнили, что по прибытии первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли строения. Сначала ранг пожара повысили до второго, а затем — до третьего. На месте организовали штаб пожаротушения, создали три боевых участка.

В 11:22 возгорание локализовали на 500 «квадратах». В 11:48 объявили о ликвидации открытого горения.

В Ozon заявили, что возгорание произошло в блоке, который не эксплуатировали, поэтому товары предпринимателей не пострадали.

«Товаров в этом блоке не было, только коробки для упаковки товаров. Другие блоки склада пожар не затронул — так что товары в целости и сохранности», — уточнили в компании.