Эксклюзив 20 августа 2023, 14:00 Товары продавцов не пострадали при пожаре на складе Ozon в Подольске Ozon: на загоревшемся блоке склада в Подольске товары продавцов не находились

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Продавцы на площадке Ozon не понесли убытков в результате пожара на складе в Подольске, потому что там не было их товаров. Об этом «360» сообщила директор по коммуникациям Ozon Мария Заикина.

«Сегодня произошло возгорание одного из блоков нашего склада в Подольске. Это нерабочий блок, там не находилось никаких товаров. Поэтому товары предпринимателей, работающих на нашей площадке, в полной безопасности», — сказала она.

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Заикина подчеркнула, что компания сразу эвакуировала всех сотрудников с места ЧП.

«Они находятся в безопасном месте, за медицинской помощью никто не обращался. Сейчас люди со склада уезжают домой, мы сможем возобновить здесь работу только после того, как это станет полностью безопасно. В здании сработали системы оповещения о пожаре и пожаротушения», — добавила директор по коммуникациям.

Представитель торговой площадки отметила, что эвакуировать людей удалось быстро благодаря многочисленным учениям и тренировкам.

Пожар на территории промышленного парка в Гривно начался утром 20 августа. По данным МЧС, из здания эвакуировался 391 человек.

Ранее «360» показал на видео работу экстренных служб при пожаре на складе Ozon.