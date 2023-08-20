20 августа 2023, 15:54
Обстановку внутри горящего склада Ozon в Подольске сняли на видео
Очевидец снял на видео обстановку внутри горящего склада Ozon в Подольске
Горящее помещение склада Ozon в Подольске снял на видео один из очевидцев ЧП. Запись появилась в распоряжении «360».
По последним официальным данным подмосковного главка МЧС, открытое горение на складе ликвидировали. Это произошло в 11:48, чуть ранее огонь смогли локализовать на площади 500 квадратных метров.
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Директор по коммуникациям Ozon Мария Заикина заявила журналистам, что продавцы на площадке не понесли убытков в результате ЧП. Возгорание произошло в блоке, который не эксплуатировался, товаров там не было.
До прибытия пожарных подразделений эвакуировался 391 сотрудник. Заикина подчеркнула, что за медицинской помощью никто не обращался.
«В здании сработали системы оповещения о пожаре и пожаротушения», — она.
По ее оценке, быстро вывести людей удалось благодаря регулярным тренировкам и учениям.
Пожары
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