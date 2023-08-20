20 августа 2023, 10:46
Крупный пожар на складе Ozon вспыхнул в Подольске
МЧС: огонь охватил 375 кв. м на складе в Подольске
Крупный пожар ликвидируют на складе в деревне Гривно в Подольске, сообщил источник «360». По предварительным данным, речь идет о складском помещении Ozon.
В региональном главке МЧС, уточнили, что возгорание началось в шестиэтажном здании. Сотрудников склада эвакуировали.
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Площадь пожара составила 375 квадратных метров, уточнили в ведомстве. На месте работают более 90 человек.
Для замеров ПДК вредных веществ в воздухе к месту ЧП направили специалистов ГКУ МО «Мособлпожспас».
В начале августа 2022 года пожар на распределительном складе Ozon произошел в деревне Петровское в Истре. Огонь успел охватить около 55 тысяч «квадратов».
Устранение последствий пожара началось практически сразу после происшествия, сообщали ранее в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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