Происшествия 20 августа 2023, 10:46 Крупный пожар на складе Ozon вспыхнул в Подольске МЧС: огонь охватил 375 кв. м на складе в Подольске РИА «Новости»

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Крупный пожар ликвидируют на складе в деревне Гривно в Подольске, сообщил источник «360». По предварительным данным, речь идет о складском помещении Ozon.

В региональном главке МЧС, уточнили, что возгорание началось в шестиэтажном здании. Сотрудников склада эвакуировали.

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Площадь пожара составила 375 квадратных метров, уточнили в ведомстве. На месте работают более 90 человек.

Для замеров ПДК вредных веществ в воздухе к месту ЧП направили специалистов ГКУ МО «Мособлпожспас».

В начале августа 2022 года пожар на распределительном складе Ozon произошел в деревне Петровское в Истре. Огонь успел охватить около 55 тысяч «квадратов».

Устранение последствий пожара началось практически сразу после происшествия, сообщали ранее в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.