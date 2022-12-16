Важное 16 декабря 2022, 14:15 «Укрэнерго» объявила ЧС из-за последних ударов «Укрэнерго» сообщила о потере более 50% потребления объединенной энергетической системы Unsplash

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Объекты инфраструктуры в некоторых регионах Украины вышли из строя после ракетных ударов. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» объявила о чрезвычайной ситуации из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы. Об этом рассказал сайт «Страна.ua».

«Произошла потеря более 50% потребления ОЭС Украины, что <…> определяет наступление режима системной аварии», — объявили в компании.

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Энергетики заявили, что ракеты попали в тепловые электростанции, гидроэлектростанции и подстанции магистральных сетей. Режим чрезвычайной ситуации объявили с 09:00 пятницы.

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Массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины нанесли утром 16 декабря. Взрывы прогремели в Киеве, Харьковской, Днепропетровской областях, ракеты заметили в разных регионах страны. Некоторые участки железной дороги обесточили, остановили движение по всем веткам киевского метро. Начались перебои в подаче света, тепла и воды.

Политолог, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин рассказал РИА ФАН, что всю энергосистему Украины вывести из строя очень сложно. Ее спроектировали в советские годы и заложили резерв мощности на случай катаклизма.