Происшествия 23 марта 2024, 00:24 Бригады реаниматологов, хирургов и психологов работают у Crocus City Hall ФМБА: у Crocus City Hall работают реаниматологи, хирурги и психологи

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На месте теракта в Crocus City Hall продолжают работать десятки врачей. В составе оперштаба работают в том числе бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА, сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

По поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой учреждения агентства задействовали для приема раненых и пострадавших в результате теракта. Также усилили бригады в операционных и реанимациях.

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В пресс-службе отмечали, что все пострадавшие полностью обеспечены компонентами крови. Также Центр крови ФМБА России будет принимать доноров крови и ее компонентов в субботу, 23 марта, с 08:30.

По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших при теракте есть дети.