23 марта 2024, 01:18
Врач Химкинской больницы рассказал о состоянии раненых при теракте в Crocus City Hall
Почти всех раненых в Crocus City Hall прооперировали в Химкинской больнице
Все раненые при теракте в Crocus City Hall, которых доставили в Химкинскую больницу, живы. Об этом сообщил «360» один из врачей медицинского учреждения.
«Заканчиваются операции. Пока все живы», — отметил он.
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Вечером 22 марта неизвестные ворвались в здание Crocus City Hall и открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». После в здании вспыхнул пожар. По данным ФСБ, погибли 40 человек. Как сообщил Минздрав Московской области, число пострадавших выросло до 145. Девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
По последним данным, среди пострадавших во время стрельбы есть дети. Как отметила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, информацию об их состоянии регулярно уточняют.
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