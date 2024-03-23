Происшествия 23 марта 2024, 00:10 Среди пострадавших в теракте в Crocus City Hall были дети Львова-Белова: дети пострадали при теракте в Crocus City Hall Телеканал «360»

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Среди пострадавших при теракте в Crocus City Hall есть дети. Об этом сообщила в своем Telegram уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

«Среди пострадавших в теракте есть дети. Информация об их состоянии регулярно уточняется», — написала Львова-Белова.

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Она подчеркнула, что вся необходимая дополнительная помощь пострадавшим будет оказываться незамедлительно.

«Находимся на связи с уполномоченными по правам ребенка Москвы и Московской области», — добавила омбудсмен.

Данных о количестве детей и полученных ими травм Львова-Белова не привела. По информации ФСБ, жертвами теракта в концертном зале стали 40 человек, более 100 пострадали.

В здании Crocus City Hall также вспыхнул крупный пожар. Сейчас на месте работают сотни спасателей, ликвидируя возгорание. Для тушения привлекли авиацию.