Важное 22 марта 2024, 23:58 Центр крови ФМБА России начнет прием доноров в субботу Центр крови ФМБА объявил о приеме доноров Freepik

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Желающие сдать кровь для пострадавших в ходе теракта в Crocus City Hall смогут сделать это в субботу, 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

«Центр крови ФМБА России будет осуществлять прием доноров крови и ее компонентов в субботу, 23 марта с 08:30», — указали в сообщении.

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В ведомстве добавили, что все пострадавшие в ходе стрельбы в полной мере обеспечены компонентами крови.

Вечером 22 марта на концерте группы «Пикник» в Crocus City Hall произошла стрельба. Сразу после этого в здании начался пожар.

Спасателям удалось зайти в здание объятого пожаром Crocus City Hall. Из подвала здания сотрудники МЧС вывели около 100 человек. Сейчас спасатели продолжают бороться с огнем. По официальным данным площадь пожара составляет 12 900 квадратных метров.