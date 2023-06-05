Происшествия 05 июня 2023, 20:20 Число пострадавших от отравления сидром в Самарской области достигло семи Власти Самарской области: число пострадавших от отравления сидром увеличилось до семи РИА «Новости»

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Количество человек, которым понадобилась медицинская помощь после отравления контрафактным сидром в Самарской области, увеличилось до семи. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба правительства региона.

«Да, семеро человек обратились в больницы», — уточнили власти.

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По данным областного Минздрава, после отравления сидром в Самарской области в больницу попали три человека. Они находятся в тяжелом и среднетяжелом состоянии.

Вызвавший массовые отравления сидр произвели в Самарской области. Правоохранители задержали бизнесмена, которому принадлежит производство. СК региона сообщил о гибели двух жительниц Новокуйбышевска, которые отравились напитком «Мистер Сидр». Расследование дела продолжается.

Согласно последним данным, в Ульяновской области жертвами отравления стали 16 человек. В Удмуртии произошло два случая отравления — пострадавшие в критическом состоянии находятся под наблюдением врачей.

Ранее Росалкогольрегулирование ввело запрет на оборот продукции производителя «Мистера Сидра» на всей территории России.