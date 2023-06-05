Важное 05 июня 2023, 16:12 Суррогатный сидр убил 16 жителей Ульяновской области Губернатор Русских: 16 человек умерли в Ульяновской области из-за отравления сидром РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Ульяновской области выросло число жертв отравления сидром. По последним данным, погибли 16 человек. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Русских.

По последней информации, пострадали 35 человек: 25 — в Димитровграде, девять — в Ульяновске, один в Новой Малыкле, уточнил глава региона.

Реклама

По его данным, 16 человек скончались, 14 пациентов поместили в стационаре ФМБА России в Димитровграде, троих — в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи, одного человека — в Ульяновскую областную клиническую больницу, еще одного — в ЦК МСЧ.

«Всем родственникам погибших и пострадавших будет оказана материальная и психологическая помощь. Соответствующие указания даны органам социальной защиты», — подчеркнул Русских.

Он обратил внимание, что среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка. Правоохранители выяснят, как она приобрела этот напиток. Также губернатор предложил провести рейды по всем пунктам продажи алкоголя, начиная с так называемых «разливаек».