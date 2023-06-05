Происшествия 05 июня 2023, 17:16 Три человека попали в больницу в Самарской области из-за «Мистера Сидра» Минздрав Самарской области: три человека попали в больницу из-за отравления сидром РИА «Новости»

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После отравления сидром в Самарской области в больницу попали три человека. Они находятся в тяжелом и среднетяжелом состояниях, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

Им оказывается необходимая медицинская помощь, сказала собеседница агентства. Подробностей о поле и возрасте пострадавших она не привела.

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Утром 5 июня СК региона сообщил о гибели двух жительниц Новокуйбышевска, которые отравились напитком «Мистер сидр». По факту случившегося возбудили дело.

В Ульяновской области, по последним данным, от отравления погибли 16 человек. В Удмуртии зафиксировали два случая отравления — пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Оба в критическом состоянии.

Сидр, который вызвал массовые отравления, произвели в Самарской области. Бизнесмена, которому принадлежит производство, уже задержали. Расследование продолжается.

Также в Димитровграде проверяют информацию о том, что среди пострадавших есть 16-летняя сирота.