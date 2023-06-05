Общество 05 июня 2023, 16:38 Продукцию «Мистер сидр» начнут изымать из российских магазинов Попова поручила выявить и изъять продукцию «Мистер сидр» из российских магазинов РИА «Новости»

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять продукцию «Мистер сидр». Об этом сообщил ТАСС.

«Принять меры по выявлению продукции, изготовленной ООО „Анди“ (производитель сидра — прим. ред.) и проведению исследования этой продукции», — уточнили в ведомстве.

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В Ульяновской области число жертв отравления сидром выросло до 16 человек. По информации губернатора региона Алексея Русских, еще 14 пациентов находятся в разных стационарах: ФМБА России в Димитровграде, в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, Ульяновской областной клинической больнице и других.

Кроме того, сидр стал причиной смерти двух человек в Саратовской области. Двух жителей Удмуртии также госпитализировали в тяжелом состоянии.

Член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко посоветовал любителям сидра выбирать качественный напиток.