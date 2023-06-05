05 июня 2023, 18:18
Оборот продукции производителя смертельного «Мистера Сидра» запретили в России
Росалкогольрегулирование запретило оборот продукции производителя «Мистера Сидра»
Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции компании, которая занималась производством напитка «Мистер Сидр». Эта мера будет действовать на всей территории России, сообщил ТАСС.
Производителем опасного сидра, который стал причиной гибели 16 человек в Ульяновской области и двух смертельных случаев в Самарской области, является ООО «Анди».
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Оборот продукции ООО с сегодняшнего дня заблокирован на всей территории страны, подчеркнули в Росалкогольрегулировании.
По факту смерти людей, отравившихся сидром, возбудили дела и в Ульяновской, и в Самарской области. Индивидуального предпринимателя, которому принадлежит производство, задержали.
В рамках дела проведут необходимые экспертизы. Известно, что продукцию продавали на торговых точках в розлив. Среди тех, кто отравился, есть 16-летняя девушка. Также появились данные о том, что в Удмуртии из-за сидра пострадали два человека. Оба находятся в критическом состоянии.
Алкоголь
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