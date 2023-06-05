Происшествия 05 июня 2023, 18:18 Оборот продукции производителя смертельного «Мистера Сидра» запретили в России Росалкогольрегулирование запретило оборот продукции производителя «Мистера Сидра» Пресс-служба Следственного комитета

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Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции компании, которая занималась производством напитка «Мистер Сидр». Эта мера будет действовать на всей территории России, сообщил ТАСС.

Производителем опасного сидра, который стал причиной гибели 16 человек в Ульяновской области и двух смертельных случаев в Самарской области, является ООО «Анди».

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Оборот продукции ООО с сегодняшнего дня заблокирован на всей территории страны, подчеркнули в Росалкогольрегулировании.

По факту смерти людей, отравившихся сидром, возбудили дела и в Ульяновской, и в Самарской области. Индивидуального предпринимателя, которому принадлежит производство, задержали.

В рамках дела проведут необходимые экспертизы. Известно, что продукцию продавали на торговых точках в розлив. Среди тех, кто отравился, есть 16-летняя девушка. Также появились данные о том, что в Удмуртии из-за сидра пострадали два человека. Оба находятся в критическом состоянии.