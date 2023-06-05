Происшествия 05 июня 2023, 17:46 Более 100 литров опасного сидра изъяли в Удмуртии МВД: более 100 литров сидра изъяли в двух магазинах Ижевска после отравления людей Пресс-служба МВД

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Полицейские изъяли свыше 100 литров сидра в Ижевске после массового отравления людей алкогольным напитком. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«В настоящее время в двух магазинах столицы Удмуртской Республики полицейскими найдено и изъято свыше 100 литров сидра», — указали в публикации.

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Юношу и женщину госпитализировали в Удмуртии с признаками токсического отравления. Оба пациента находятся в критическом состоянии.

По версии полиции, госпитализированные могли накануне выпить опасный напиток «Мистер Сидр». Правоохранители Удмуртии находят места продажи и хранения суррогатного спиртного напитка и изымают его.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в регионе 16 человек умерли от отравления сидром. В Удмуртии призвали срочно прекратить продажи суррогатного алкогольного напитка.