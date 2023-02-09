Происшествия 09 февраля 2023, 07:35 Человека, считавшегося погибшим при взрыве газа в Новосибирске, реанимировали МЧС: одного человека, считавшегося погибшим при взрыве газа в Новосибирске, спасли Пресс-служба МЧС

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Одного человека, которого считали погибшим при взрыве газа в Новосибирске, удалось реанимировать в больнице. Об этом журналистам рассказал начальник главного управления МЧС по региону Виктор Орлов.

«Одного откачали в больнице № 34», — привел его слова ТАСС.

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До этого сообщалось о двух жертвах. Информацию подтвердил губернатор Андрей Травников.

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Взрыв газа в пятиэтажке случился в 07:43 по местному времени (03:43 по московскому). Обрушились два подъезда, пожар распространился с третьего по пятый этаж. Спасатели справились с открытым огнем и проводят разбор завалов. Известно, что 50 человек покинули здание самостоятельно. Оставшихся эвакуировали с помощью трехколенных лестниц и высотной техники. На месте работают 473 спасателя. Сохраняется угроза дальнейшего обрушения конструкций.

Из-под завалов достали женщину.

Жильцов пятиэтажки, в которой произошел взрыв, расселят. Пока людей решили разместить в гостинице. По факту происшествия возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ).