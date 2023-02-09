Происшествия 09 февраля 2023, 05:12 Губернатор подтвердил гибель двух человек при взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске Губернатор Новосибирской области Травников подтвердил гибель двоих людей при взрыве газа Telegram

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Губернатор Новосибирской области подтвердил, что число жертв взрыва газа и обрушения подъезда в пятиэтажке выросло до двух. Второй человек скончался в больнице, отметил глава региона в своем Telegram-канале.

«К сожалению, из 34-й больницы скорой помощи поступила информация еще об одном погибшем человеке. Отравление угарным газом», — написал Травников.

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Взрыв бытового газа произошел рано утром 9 февраля. Обрушился подъезд пятиэтажного многоквартирного дома на улице Линейная. По предварительным данным, причиной взрыва послужила утечка газа. Специалисты рассматривают также версию о неисправности газового оборудования. После взрыва начался пожар, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.

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ГУ МЧС сообщили, что обнаружили двух погибших при взрыве газа, под завалами могут находиться люди. На месте обрушения работают 197 спасателей и 61 единица техники.