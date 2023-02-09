Происшествия 09 февраля 2023, 07:00 Женщину спасли из-под завалов обрушившегося подъезда в Новосибирске МЧС России показало, как из-под завалов в Новосибирске спасли женщину

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Спасатели достали женщину из-под завалов в Новосибирске. Пострадавшую от взрыва газа и обрушения подъезда передали медикам, рассказало МЧС России.

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Пострадавшую отыскали в подвале дома под рухнувшим подъездом. Она подавала признаки жизни. Спасатели при помощи автолестницы приподняли и сдвинули плиту, погрузили женщину на носилки и отнесли в машину скорой помощи, теперь ей помогут медики. Разбор завалов продолжили, на месте работают 473 человека и 131 единица техники, в том числе кинологические расчеты.

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Хлопок газа произошел в доме на улице Линейная в Заельцовском районе ночью 9 февраля, спасателей вызвали в 03:43. По информации спасателей, обрушился средний подъезд и начался пожар на площади 300 квадратных метров. Из многоэтажки в пункт временного размещения на базе в гимназии № 85 эвакуировали 50 человек, затем их перевели в гостиницу «Северная» на проспекте Дзержинского. МЧС России запустило горячую линию.

Позднее Следком завел уголовное дело и сообщил, что обрушились не один, а два подъезда. В пресс-службе мэрии Новосибирска заявили, что пятиэтажку расселят. Мэр города Анатолий Локоть показал фотографии с места обрушения.