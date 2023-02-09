Важное 09 февраля 2023, 05:50 Два подъезда обрушились из-за взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске — СК

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Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту обрушения части жилого дома. В результате взрыва газа рухнули сразу два подъезда, а также начался пожар. Погибли два человека.

«В связи с хлопком бытового газа в жилом доме в Новосибирске возбуждено уголовное дело», — сообщил Следственный комитет по региону в Telegram-канале.

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В результате взрыва обрушилось два подъезда.

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Мэр города Анатолий Локоть сообщил, что жители дома эвакуированы в пункт временного содержания, который развернули в гимназии № 85. Пострадавший дом обесточили.

Обрушение части здания произошло из-за взрыва бытового газа. Не исключена версия неисправности газового оборудования.