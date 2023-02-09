09 февраля 2023, 04:29
«Полдома нет!» Пожар начался после обрушения подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажке Новосибирска
В пятиэтажке Новосибирска после взрыва газа и обрушения подъезда начался пожар
После обрушения подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажке Новосибирска начался пожар. Очевидцы опубликовали кадры с места в Сети.
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Взрыв газа произошел в доме № 39 на улице Линейной рано утром в четверг. В результате обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
В Сети появились кадры с места происшествия. Но одном из роликов видно, что обрушилась значительная часть дома.«И как после такого в садик? Полдома нет!» — прокомментировала автор видео за кадром.
На месте взрыва начался пожар. В ГУ МЧС сообщили, что площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.
Губернатор дал поручение мэру города и руководителю ведомства организовать спасательную операцию и оказать помощь всем пострадавшим.
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