Происшествия 19 апреля 2024, 15:59 Бастрыкин поручил узнать, откуда у подозреваемого в убийстве байкера в Люблине миллионы Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат дело об убийстве из-за парковки Пресс-служба Следственного комитета

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве из-за парковки в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По данным следствия, 21-летний подозреваемый припарковал машину рядом с подъездом жилого дома в Люблине. Местный житель сделал мужчине замечание, но тот набросился на него с кулаками.

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«В ходе словесного конфликта подозреваемый нанес множественные удары руками и ногами по туловищу потерпевшего, а также нанес ему удар ножом в область живота, после чего с помощью соучастников скрылся с места происшествия», — передали в ведомстве.

Следователи выяснили, что подозреваемый живет в России нелегально. У мигранта была временная регистрация, но она закончилась в феврале.

В Москве задержали отца и друга предполагаемого убийцы. При обыске в доме возможного преступника правоохранители нашли более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.

«Глава ведомства поручил установить <…> источники происхождения крупной суммы денежных средств, изъятых в ходе обыска у родственников подозреваемого, проверить имеющуюся информацию о возможных нарушениях», — добавили в аппарате.

Предполагаемого убийцу и двоих соучастников задержали в Ростовской области. Мужчин в ближайшее время доставят в Следственный комитет Москвы на допрос.

Как выяснилось, погибший был мотоциклистом. На поиски предполагаемого преступника пустились байкеры со всей России. Они распространяли листовки с фотороботом подозреваемого, высматривали его в толпе.