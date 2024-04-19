Важное 19 апреля 2024, 11:26 Подозреваемого в убийстве из-за замечания о парковке объявили в федеральный розыск Следком объявил подозреваемого в убийстве из-за парковки в федеральный розыск Пресс-службы прокуратуры г. Москвы

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Подозреваемого в убийстве из-за замечания о неправильно припаркованной машине на юго-востоке Москвы объявили в федеральный розыск. Об этом РИА «Новости» рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«Ш. А. 2002 года рождения и трое его соучастников объявлены в федеральный розыск», — сказала она.

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Конфликт произошел 17 апреля. Уроженец Азербайджана припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в столице. Местный житель сделал водителю замечание, а тот набросился на москвича. Мужчину избили и ранили ножом в живот, в больнице пострадавший скончался. Преступник сбежал.

Следователи выяснили, что подозреваемый живет в России нелегально. У мигранта была временная регистрация, но она закончилась в феврале.

В Москве задержали отца и друга подозреваемого по делу об убийстве из-за парковки. При обыске в доме предполагаемого преступника обнаружили более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Следователям предстоит выяснить, законно ли подозреваемый получил эти деньги. Удалось также найти машину подозреваемого — BMW.