Важное 19 апреля 2024, 14:28 Подозреваемого в убийстве в Люблине и его соучастников задержали в Ростовской области СК: подозреваемого в убийстве из-за парковки поймали в Ростовской области

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Подозреваемого в убийстве из-за замечания о парковке на юго-востоке столицы задержали в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

«Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области», — передали в Следкоме.

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В ближайшее время предполагаемых преступников доставят в Следственный комитет Москвы. Там подозреваемого допросят следователи.

Суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Конфликт произошел 17 апреля, 21-летний уроженец Азербайджана припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в столице. Местный житель сделал водителю замечание, а тот набросился на москвича. Мужчину избили и ранили ножом в живот, пострадавший скончался.

Ранее в Москве задержали отца и друга подозреваемого по делу об убийстве из-за парковки. При обысках в доме предполагаемого убийцы нашли крупную сумму денег: более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.