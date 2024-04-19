19 апреля 2024, 14:28
Подозреваемого в убийстве в Люблине и его соучастников задержали в Ростовской области
СК: подозреваемого в убийстве из-за парковки поймали в Ростовской области
Подозреваемого в убийстве из-за замечания о парковке на юго-востоке столицы задержали в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.
«Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области», — передали в Следкоме.
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В ближайшее время предполагаемых преступников доставят в Следственный комитет Москвы. Там подозреваемого допросят следователи.
Суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Конфликт произошел 17 апреля, 21-летний уроженец Азербайджана припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в столице. Местный житель сделал водителю замечание, а тот набросился на москвича. Мужчину избили и ранили ножом в живот, пострадавший скончался.
Ранее в Москве задержали отца и друга подозреваемого по делу об убийстве из-за парковки. При обысках в доме предполагаемого убийцы нашли крупную сумму денег: более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.
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