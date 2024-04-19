Эксклюзив 19 апреля 2024, 15:05 «Средневековая дикость». Мотоциклисты всей России искали убийцу байкера в Люблине Мотоциклист Иванов: подозреваемого в убийстве в Люблине искали по всей России

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Мотоциклисты по всей России разыскивали подозреваемого в убийстве байкера в Люблине. Проректор объединения «МотоМосква», общественный деятель, мотопутешественник Андрей Иванов рассказал «360», что злоумышленника высматривали в местах большого скопления людей.

«В настоящий момент это самый разыскиваемый человек во всем мотомире. Портреты распечатаны и находятся у каждого мотоциклиста, который выезжает на дорогу. Все мотопаблики, мотосообщества опубликовали его ориентировки», — поделился Иванов.

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По фотороботу мотоциклисты высматривали похожих на подозреваемого людей. Как подчеркнул мотоциклист, поступила информация, что предполагаемого убийцу попытаются укрыть.

«Мы должны приложить максимум усилий, чтобы выявить место его нахождения. Подключилась не только Москва, но и другие регионы. Активно работает над поисками злодея мотосообщество Московской области, юга России. Особенно внимательно сейчас отслеживают передвижение лиц, похожих на этого человека мотоциклисты приграничных районов», — рассказывал собеседник.

Иванов добавил, что мотоциклисты создали десятки пунктов с раздачей ориентировок на подозреваемого. Общественник заверил, что преступник не уйдет от ответственности.

Нельзя устраивать средневековую дикость. Нельзя резать человека за замечание. Андрей Иванов

Телеканал «360»

Конфликт произошел 17 апреля из-за спора о парковке. Уроженец Азербайджана оставил машину у подъезда дома на Краснодарской улице в столице. Местный житель — мотоциклист — сделал водителю замечание, а тот набросился на москвича. Мужчину ранили ножом в живот, пострадавший скончался. Преступник и его сообщиники сбежали.

Следователи выяснили, что подозреваемый живет в России нелегально. У мигранта была временная регистрация, но она закончилась в феврале.

Предполагаемого убийцу и двоих соучастников задержали 19 апреля в Ростовской области. Мужчин в ближайшее время доставят в Следственный комитет Москвы на допрос.