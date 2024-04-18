Криминал 18 апреля 2024, 16:57 Отца и друга подозреваемого в убийстве из-за парковки задержали в Москве СК начал обыски у подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве Пресс-служба прокуратуры г. Москвы

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В Москве задержали отца и друга подозреваемого по делу об убийстве из-за парковки, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Ее слова привело РИА «Новости».

Задержанных доставили в подразделение ведомства для проведения следственных мероприятий.

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«Следователями столичного СК совместно с оперативными службами проводится обыск по месту жительства подозреваемого и иных лиц из числа его окружения», — сказала Иванова.

Специалисты проверяют законность получения российского гражданства подозреваемым и его родственниками.

Резонансное преступление произошло накануне. У одного из домов на Краснодарской улице в столице двое молодых парней устроили потасовку из-за припаркованной машины. Мужчина сделал замечание владельцу авто, которое тот поставил на тротуаре у подъезда. Второй участник конфликта накинулся на оппонента с заточкой.

Прокуратура Москвы сообщила, что машину подозреваемого удалось найти. Речь идет об иномарке BMW.