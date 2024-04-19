Криминал 19 апреля 2024, 09:24 Более 40 миллионов рублей нашли дома у подозреваемого в убийстве из-за парковки СК: у подозреваемого в убийстве в Москве нашли 44 млн рублей и тысячи долларов Пресс-служба Следственного комитета

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При обыске в доме подозреваемого в убийстве в Москве из-за парковки нашли более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«В рамках расследования уголовного дела об убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы следователями столичного Следственного комитета проведены неотложные следственные действия», — отметили в ведомстве.

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Теперь следствию предстоит установить принадлежность денег и оценить законность их получения и оборота.

Убийство произошло 17 апреля на Краснодарской улице. Молодой человек сделал замечание владельцу машины, припаркованной на тротуаре у подъезда. Тот напал на парня с заточкой. Раненый погиб на месте. Нападавший скрылся. Позже правоохранители нашли его брошенный автомобиль. К поискам предполагаемого убийцы присоединились даже члены сообщества мотоциклистов.

Подозреваемый — уроженец Азербайджана Шахин А. Его объявили в федеральный розыск.