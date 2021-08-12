Аварийное открытие створок Ми-8 спасло жизни пострадавшим в авиакрушении на Камчатке

Аварийное открытие створок Ми-8, упавшего в озеро на Камчатке, стало одной из причин спасения восьми пострадавших. Выжившие находились в хвостовой части вертолета.

Выжившие рассказали, что от удара вертолета о воду открылись задние створки, благодаря чему им удалось выбраться из летательного аппарата. Об этом рассказали в Министерстве природы «Интерфакс».

«Спасшимся пассажирам удалось выплыть с глубины восемь-девять метров. При этом температура воды в озере не превышала пять-шесть градусов, поэтому люди не смогли бы в ней долго находиться», — рассказали в Минприроды.

Участковый государственный инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес рассказал министерству, что ему и еще трем коллегам удалось за три минуты после крушения добраться до выживших. Двое из пострадавших находились в тяжелом состоянии. По мнению министерства, это еще одна причина, которая позволила многим спастись. Денгес отметил, что они несколько раз объехали озеро в поисках других выживших, но больше никого не нашли.

Вертолет Ми-8 с 13 туристами на борту и тремя членами экипажа упал в озеро на Камчатке. Спаслись восемь человек, остальных ищут спасатели, водолазы и военные.