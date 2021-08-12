Найдено место падения Ми-8 в камчатском озере

Спасатели определили место падения Ми-8 на Камчатке. Воздушное судно находится на глубине 137 метров, расстояние от берега составляет около 700 метров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

На место падения вертолета Ми-8 на Камчатке привезут оборудование для глубоководных работ. Спасатели пытаются найти восемь человек, находившихся на борту.

«Водолазы обследуют береговую линию, а также прибрежную акваторию на глубине до 20 метров. На больших глубинах требуется дополнительное оборудование, предназначенное для выполнения специальных глубоководных работ. Работы продолжаются», — передал ТАСС слова представителя ведомства.

Бывший пилот, эксперт по безопасности полетов Александр Романов предположил, что причиной крушения вертолета на Камчатке могла быть устаревшая техника и попытка авиакомпании сэкономить на техобслуживании. Точная причина пока не озвучена.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение рано утром в четверг. На борту находились 16 человек. Восемь из них смогли оперативно выбраться из салона. Их вытащили на берег сотрудники Кроноцкого заповедника. После пострадавших доставили в больницу.