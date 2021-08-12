Заслуженный пилот РФ назвал вероятную причину падения вертолета на Камчатке

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в разговоре с Daily Storm предположил, что падение вертолета на Камчатке не было виной экипажа. По его мнению, дело в непредсказуемости погоды в тех местах.

Сытник отметил, что вертолетом вряд ли управляли «простые пилоты» — это были летчики высокой квалификации. То, что экипаж сажал вертолет в тумане, не его вина. Погода на Камчатке часто непредсказуема, и туман может образоваться очень быстро, предугадать это невозможно.

«В тех отдаленных местах, на Камчатке, вообще полеты совершать довольно рискованно. Потому что нет достаточного радиооборудования, не обеспечены трассы сопровождения, нет постоянного радиолокационного контроля со стороны диспетчерской службы. Из-за холмов, из-за того, что там пересеченная местность, дальность этих локаторов намного снижается. Потому что горы мешают», — сказал летчик.

Он добавил, что точную причину катастрофы в любом случае установит комиссия.

Вертолет Ми-8 разбился на Камчатке утром 12 августа. На борту было 16 туристов. Восемь человек спаслись, остальные числятся пропавшими без вести.