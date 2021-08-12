«Еще 5 минут, и люди начали бы тонуть». Выживший турист рассказал о крушении Ми-8 на Камчатке

Петербуржец Виктор Стрелкин выжил при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Мужчина рассказал, что во время полета спал и, только когда вода ударила потоком в его лицо, понял, что что-то случилось. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.

Виктор рассказал, что перед вертолетной экскурсией мало спал.

«Я просто спал, потому что видимость была никакая. И я понял, что что-то произошло, когда мне просто вода потоком ударила в лицо», — сообщил турист.

Мужчина сказал, что рядом с ним сидел сын его друга и он не успел сориентироваться. По словам Виктора, если бы он не был сонный, то мог бы успеть хотя бы снять ему ремень.

«Я отстегнул [ремень] от себя, и меня подняло сразу наверх. Сверху был кусок воздуха небольшой, я успел вдохнуть, и это все сразу заполнилось водой. Куда-то нырять вниз? Вообще было непонятно», — рассказал Стрелкин.

Виктор сидел на первом ряду. Дверь в кабину пилотов оказалась распахнута, и там был свет.

«Видимо, остатки воздуха и воды меня чуть-чуть туда подтолкнули. Я сделал два гребка. Фонарь, все вот это стекло было разбито. И стал подниматься. По моим ощущениям, где-то около восьми-девяти метров было в глубину. Я просто занимаюсь фридайвингом, я чуть-чуть это знаю», — сказал он.

По его словам, вода была холодная, видимость плохая, очень низкий туман. Всплывшие люди кричали о помощи.

«Я понимаю, что я сам себе помочь не могу, потому что меня кроссовки просто тянули ко дну. Их было очень сложно снимать. Кое-как я их снял», — рассказал петербуржец.

Виктор увидел какой-то предмет и доплыл до него, но это оказался термос. Он не мог держаться на животе и плыл спиной. Почти через пять минут подошли две лодки.

«Мы уже думали, что еще пять минут, и, скорее всего, люди бы начали тонуть. Не удержаться было там на воде», — признался он.

Среди спасенных был гид. Второй пилот выбрался, а механик сломал стопу и левую руку. Виктор не знает, как механику удалось удержаться на воде. Но ему сказали, что после удара он вылетел вместе с креслом пилота.

«Слава богу, что очень быстро среагировали, укутали. Чай, грелки, все что можно обеспечили», — отметил мужчина.

Вертолет Ми-8 в четверг упал в Курильское озеро на Камчатке. Он перевозил туристов из Москвы и Петербурга. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Восемь человек спаслись, продолжаются поиски остальных.